Боярский назвал Д’Артаньяна убийцей и пожалел о съемках в «Мушкетерах»

Михаил Боярский рассказал о периоде, когда он снимался в фильмах про мушкетеров в роли Д’Артаньяна. По его словам, он понял сейчас, что главный герой — настоящий убийца. А отрицательные герои ему не очень нравятся.

«Д’Артаньян — убийца самый настоящий. В день по пять трупов. Еще женщине голову отрубили — и ничего. <...> Если он и положительный, то с таким количеством отрицательных качеств», — сказал он в интервью YouTube-каналу «Зангалис & К».

Он также признался, что негативно относится к попыткам переснять картину. Боярский считает, что «последующее всегда хуже предыдущего». Он даже несколько раз пытался отказаться от съемок. Однако актер признался, что снимался в ремейках про мушкетеров, потому что нужно было зарабатывать деньги.

Также Боярский признался в интервью, что стал артистом, потому что был ленивым. А еще он сообщил, что ничего особо не умел после консерватории.

«Особого труда поступить в театральный институт не было никакого. <...> Нужно было выучить четыре строчки прозы, я выучил четыре страницы», — рассказал он.

В завершении артист добавил, что сейчас у него все материальные желания закончились. Единственное осталось — помочь внукам и детям.