Боярская рассказала, как влюбилась в своего мужа

Их встреча состоялась на пробах у Владимира Хотиненко. Боярская рассказала, что «потеряла дар речи» при виде него. После этого она стала искать предлоги, чтобы вновь его увидеть.

«Я потеряла дар речи от его красоты, интеллигентности и доброты. Когда я его увидела, для меня это было каким-то ожогом», — поделилась актриса.