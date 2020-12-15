15 декабря 2020, 19:46
Боярская рассказала, как влюбилась в своего мужа
Елизавета Боярская рассказала, как познакомилась со своим мужем Максимом Матвеевым. По словам актрисы, она сразу же в него влюбилась. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на Youtube-шоу «Эмпатия Манучи».
Их встреча состоялась на пробах у Владимира Хотиненко. Боярская рассказала, что «потеряла дар речи» при виде него. После этого она стала искать предлоги, чтобы вновь его увидеть.
«Я потеряла дар речи от его красоты, интеллигентности и доброты. Когда я его увидела, для меня это было каким-то ожогом», — поделилась актриса.