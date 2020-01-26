Боярская показала фото отца без очков и шляпы. Его трудно узнать

Пользователи отметили, что актер Михаил Боярский без своих знаменитых аксессуаров выглядит старо.

«Да ладно. Боярскому уж за 70 лет. С чего он должен выглядеть иначе? Бред. Шляпа ни при чем», — написала пользовательница maryynakem.

«Не верьте никому, Михаил Сергеевич великолепно выглядит, любим его», — отметила zhemchujinka1206.

«Хоть и без шляпы, самый красивый, самый любимый, самый очаровательный глава семейства. Желаю процветания и всех благ всей семье», — прокомментировал фотографию pavel__sutormin.

Боярский 26 декабря 2019 года отметил круглую дату — ему исполнилось 70 лет. Сам актер перед днем рождения признался, что с возрастом у него испортился характер — он стал «раздражительным, ворчливым и озлобленным».