Богомолов сбросил 18 кг перед свадьбой с Собчак

«Он счастливый, довольный. Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе. Глаза светятся», — процитировало издание слова знакомой звездной пары.

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Она также отметила, что знала об их отношениях до того, как об этом стало известно общественности. По ее словам, сам Богомолов пришел к ней и рассказал, что собирается сделать Собчак предложение. Он заявил, что выбрал для этого тот день, когда телеведущая официально развелась со своим бывшим мужем — Максимом Виторганом. Она отметила, что именно так он и поступил.

Свадьба режиссера и телеведущей запланирована на 13 сентября. Она пройдет в торговом центре «Петровский пассаж». По предварительным данным, на торжество приглашены 300 гостей.

«Константин и Ксения подошли к свадьбе творчески. Это будет настоящий мини-спектакль под аккомпанемент классических музыкантов», — сообщили друзья Богомолова.

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По предварительным подсчетам, торжество обойдется паре в 16 миллионов рублей. Подруги телеведущей, в свою очередь, отметили, что все расходы на свадьбу Ксения и Константин оплатят при помощи бартера. Они пояснили, что Собчак уже несколько месяцев активно пиарит в своем Instagram спонсоров бракосочетания.