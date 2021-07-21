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    21 июля 2021, 21:30

    Богомолов рассказал, сколько зарабатывает

    Полина Гребенщикова

    Режиссер Константин Богомолов рассказал, сколько ему платят в театре, и изменилась ли его жизнь после свадьбы с Ксенией Собчак. Об этом написал сайт mk.ru.

    Богомолов рассказал, сколько зарабатывает

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Театре на Малой Бронной режиссеру платят 400 тысяч рублей в месяц, написала «Газета.ru». По словам Богомолова, сумма значительно меньше.

    «Зарабатываю от 100 до 150, в зависимости от премий», — сказал режиссер.

    Кроме того, он рассказал, что его жизнь существенно не изменилась после вступления в брак с Ксенией Собчак.

    «Для меня не распахнулись двери в какой-то неведомый прекрасный или ужасный мир. Как было примерно, так и осталось. Не могу сказать, что что-то радикально у меня поменялось», — признался Богомолов.

    Он добавил, что единственные перемены — это переезд за город и покупка личной машины. Служебной машиной с водителем, предоставленной театром, режиссер предпочитает не пользоваться.

    «Не люблю обрастать имуществом или помощниками. Мне максимально надо контролировать свою жизнь», — пояснил он.