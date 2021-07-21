Богомолов рассказал, сколько зарабатывает

Режиссер Константин Богомолов рассказал, сколько ему платят в театре, и изменилась ли его жизнь после свадьбы с Ксенией Собчак. Об этом написал сайт mk.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Театре на Малой Бронной режиссеру платят 400 тысяч рублей в месяц, написала «Газета.ru». По словам Богомолова, сумма значительно меньше.

«Зарабатываю от 100 до 150, в зависимости от премий», — сказал режиссер.

Кроме того, он рассказал, что его жизнь существенно не изменилась после вступления в брак с Ксенией Собчак.

«Для меня не распахнулись двери в какой-то неведомый прекрасный или ужасный мир. Как было примерно, так и осталось. Не могу сказать, что что-то радикально у меня поменялось», — признался Богомолов.

Он добавил, что единственные перемены — это переезд за город и покупка личной машины. Служебной машиной с водителем, предоставленной театром, режиссер предпочитает не пользоваться.

«Не люблю обрастать имуществом или помощниками. Мне максимально надо контролировать свою жизнь», — пояснил он.