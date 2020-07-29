Богомолов рассказал о необычном подарке от Собчак

Собчак подготовила сюрприз в виде документального фильма о режиссере. Богомолов оценил подарок и поделился фрагментами фильма в соцсетях. Также он рассказал, что впечатлен чувством юмора Собчак.

Юбилей Богомолов отмечал с самыми близкими людьми. Супруга устроила для него вечеринку на крыше дома, где родился Богомолов.

Ранее Собчак подготовила супругу еще один сюрприз — спела детскую песню в честь избранника. Видео, где она в вечернем платье, с прической и макияжем поет для любимого, знаменитость выложила в сториз.

Также стало известно, что блогер Настя Ивлеева и ее супруг, рэпер Элджей, устроили вечеринку в своем загородном доме в Подмосковье. Таким образом пара отпраздновала годовщину свадьбы. В своем аккаунте Ивлеева выложила видео, на котором во время торжества она стреляет в воздух из автомата.