Богомолов поклялся стать «первой леди» при Собчак

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов обменялись клятвами на шоу «Вечерний Ургант». Ведущий Иван Ургант перед свадьбой организовал им шуточное бракосочетание от лица власти, данной ему директором дирекции развлекательного вещания Первого канала Юрием Аксютой.

Ургант заставил Собчак поклясться, что она останется женой Богомолова, даже если режиссер перестанет быть художественным руководителем Театра на Малой Бронной. Тот обещал стать «первой леди», если Собчак изберут президентом. Они также поклялись стать содержанцами друг друга с намеком на недавний сериал, снятый Богомоловым.

Собрав клятвы, ведущий вместо колец предложил им обменяться книгами друг друга. После этого Ургант объявил их брак зарегистрированным и отправил на настоящую церемонию. Видео выпуска появилось в день настоящей свадьбы Собчак и Богомолова.

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Свадьба Собчак и Богомолова проходила 13 сентября. К Грибоедовскому ЗАГСу они подъехали на черном катафалке, украшенном красными цветами. На этом же автомобили они покатались по Москве, заработав штраф, за проезд непристегнутыми на месте гроба. В тот же день пара обвенчалась.

Для Собчак и Богомолова это уже вторая женитьба. Оба воспитывают по одному ребенку.