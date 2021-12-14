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    14 декабря 2021, 17:04

    Богомолов обматерил Собчак за пропуск бала Tatler

    Дарья Морозова

    Ксения Собчак выложила в Instagram видео, на котором ее обматерил супруг Константин Богомолов. Он оказался недоволен тем, что Собчак пропустила бал Tatler. Об этом сообщило радио КП.

    Богомолов обматерил Собчак за пропуск бала Tatler

    На видео режиссер оскорбляет Собчак, а она в ответ смеется.

    «Идиотка, тебя все забудут, если не будешь ходить туда. Дура!» — сказал Богомолов.

    Собчак ответила, что была занята работой, на что Богомолов заявил, что светские мероприятия — это и есть ее работа.

    «Ты же потом будешь ныть: „Меня все забыли, меня все забыли, меня никуда не зовут“. Тебя в кои-то веки позвали — ты не пошла, идиотка», — продолжил он.

    Также Богомолов добавил, что Собчак должна найти любое светское мероприятие и сходить на него.

    «Лучший светский коуч ever», — написала Ксения в тексте поста.

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