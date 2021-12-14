Богомолов обматерил Собчак за пропуск бала Tatler

Ксения Собчак выложила в Instagram видео, на котором ее обматерил супруг Константин Богомолов. Он оказался недоволен тем, что Собчак пропустила бал Tatler. Об этом сообщило радио КП.

На видео режиссер оскорбляет Собчак, а она в ответ смеется.

«Идиотка, тебя все забудут, если не будешь ходить туда. Дура!» — сказал Богомолов.

Собчак ответила, что была занята работой, на что Богомолов заявил, что светские мероприятия — это и есть ее работа.

«Ты же потом будешь ныть: „Меня все забыли, меня все забыли, меня никуда не зовут“. Тебя в кои-то веки позвали — ты не пошла, идиотка», — продолжил он.

Также Богомолов добавил, что Собчак должна найти любое светское мероприятие и сходить на него.

«Лучший светский коуч ever», — написала Ксения в тексте поста.

Ранее Национальной родительский комитет подал в суд на Джигана за оскорбление подростков. Об этом сообщил сопредседатель организации Юрий Оболонский. Он высказал мнение о том, что Джиган нарушил законодательство РФ и должен ответить за это.