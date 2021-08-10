Богатые тоже платят: звезды пожаловались на подорожавший курортный отдых

Финансовый кризис прошелся не только по простым людям. Семенович, Бледанс и Жорин пожаловались на подорожание курортного отдыха, написал сайт teleprogramma.pro.

Эвелина Бледанс рассказала, что в этом году посетила только российские курорты: Крым и Сочи. Актриса с пониманием относится к коронавирусным ограничениям, а вот высокие цены ее не радуют.

«Сейчас конечно другие цены. Не могу сказать насколько выросли, но выросли. С открытием Турции чуть подешевело, самую малость. На мой взгляд пока рано отправляться за границу, так что выбора нет — будем отдыхать на наших курортах и платить за них», — сказала Бледанс.

Анне Семенович этим летом удалось выбраться в Европу — она побывала в Греции. Она тоже пожаловалась на высокие цены: все дело в курсе евро.

«Что могу сказать про цены — нам дороговато. Там все в Евро, а у нас 100 евро — это почти девять тысяч рублей. А по большому счету это цена ужина в местной таверне на двоих-троих человек с домашним вином. В дорогом ресторане будет еще дороже», — посетовала Семенович.

Звездному адвокату Сергею Жорину удалось побывать и на российских, и на зарубежных курортах, написало ИА Nation News. К его удивлению, цены за границей оказались ниже.

«Как ни странно, за пределами РФ можно отдохнуть дешевле при более высоком качестве сервиса. Абсурд, но это так. Те, кто не могут по каким-то причинам выехать за границу, отдыхают на наших курортах. А те, кто могут, выбирают интересные для себя направления», — считает Жорин.