«Богатые деньгами, но нищие духом». Волочкова возмутилась ценами на билеты в Большой театр

Российская балерина, танцовщица, актриса и общественный деятель Анастасия Волочкова возмутилась ценами на билеты в Большой театр. Она отметила, что туда перестали ходить настоящие балетные фанаты, потому что не могут позволить себе такие расходы.

Об этом Анастасия Волочкова рассказала в интервью «360».

«Самое страшное, что сделали, — отбили зрителей от Большого театра, настоящих балетных фанатов», — отметила она.

Балерина уточнила, что сейчас практически никто не может позволить себе потратить на билет 60 тысяч рублей на одного человека. Особенно если пойти туда с парой или ребенком — сумма становится просто огромной. Волочкова отметила, что сама бы слетала на Мальдивы за 180 тысяч, чем потратила их на одно шоу в Большом театре.

При этом те, кто могут позволить такие расходы, заставляют артистов чувствовать себя неуютно, лишая привычных аплодисментов.

«Толстосумы и богатые деньгами, но нищие духом люди приходят в театр, так им женщины стучат по коленкам и не дают аплодировать. Они считают ненужным аплодировать артистам. Артисты в пустоте и тишине выступают на сцене», — подчеркнула Волочкова.