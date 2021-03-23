«Бог ей судья»: актер Ильин рассказал, почему Табаков был обижен на свою дочь

Российский актер Андрей Ильин в эфире программы «Судьба человека» рассказал, почему режиссер Олег Табаков был обижен на дочь и бывшую супругу, написал Newinform.

Ильин служил в театре Табакова, когда находился в отношениях с его дочерью Александрой. Актер рассказал, что она «прокляла» отца, когда тот развелся с ее матерью.

«Он ушел из семьи. Саша назвала это предательством. Бог ей судья. Олег Табаков считал себя обиженным. Он говорил мне: „Я им все дал, а они отнеслись к этому неблагодарно“», — отметил Андрей.

По его словам, отношения Табакова с Александрой были обострены, но на некоторое время они сблизились. Перемирие продлилось недолго. Ильин вспомнил, что являлся посредником между режиссером и своей избранницей. Он даже передавал подарки внучке Табакова, Полине. Мужчина добавил, что в прежней семье к режиссеру относились без уважения.

Ранее актер Алексей Серебряков прокомментировал слова коллеги и приятеля Дмитрия Певцова, который раскритиковал фильм «Левиафан» с его участием. Он назвал ленту «гадостью».