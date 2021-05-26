Боец UFС Волков высказался о геях в MMA

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков признался, что не хотел бы бороться с бойцом нетрадиционной ориентации. Однако отказываться от боя с соперником-гомосексуалистом он не будет.

О геях в единоборствах Волков высказался в передаче «50 вопросов. Спорт» на видеосервисе PREMIER.

«В контракте нет пункта „не быть геем“. Как профессионал буду драться. Это уже от менеджера зависит — сможет он меня от подобных боев уберечь или нет», — сказал Волков.

В феврале этого года Александр Волков победил Алистара Оверима. Он одержал победу над голландским бойцом техническим нокаутом. Следующий бой он проведет 26 июня. Боец встретится в октагоне с Сирилом Ганом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Волков выступает в организации UFC c 2016 года. На его счету 33 победы, из них 22 нокаутом, и восемь поражений.