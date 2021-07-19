Боец ММА оценил контракт Моргенштерна с бойцовским промоушеном

Моргенштерн заключил контракт с промоушеном MMA для саморекламы. Выходить в октагон против рэпера — это смешно. Такое заявление в разговоре с «360» сделал российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко.

«Я на этот счет не хочу высказываться. <…> Я вообще никак не считаю, конечно, пиар. <…> На эту тему мне не очень охота высказываться», — поделился своим мнением о будущем Моргенштерна в MMA собеседник.

На вопрос, хотел бы он сам выйти в октагон против певца, Шлеменко ответил, что это смешно.

Ранее глава промоушена Hardcore ММА Анатолий Сульянов в Instagram сообщил о контракте с рэпером. Он отметил, что детали будут позже, и призвал подписчиков делиться своими мыслями, кто из спортсменов мог бы подраться с Моргенштерном. Информацию о контракте позже подтвердил сам музыкант, который до этого не раз негативно высказывался о ММА и предлагал запретить бои.