Боец Дацик вновь стал отцом в 41 год

41-летний российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик, известный как Рыжий Тарзан, стал папой в третий раз. Супруга Виктория подарила спортсмену дочку. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Instagram-аккаунт бойца.

«Забрал домой своих девчонок», — подписал спортсмен свой пост. Девочка родилась 2 сентября в 2:30 по московскому времени. Рост ребенка составил 49 сантиметров, вес новорожденной — 3150 грамм, передал РЕН ТВ. У Вячеслава уже есть двое детей от предыдущих отношений — мальчик и девочка. Новорожденная девочка — их первый с Викторией совместный ребенок.