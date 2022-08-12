Бодипозитивная 100-килограммовая модель Ксения Усолкина сделала липосакцию и вставила импланты

Ростовская модель Ксения Усолкина построила свою карьеру на пропаганде бодипозитива — веся более 100 килограммов, она убеждала своих подписчиков в соцсетях, что нужно любить и принимать себя в любом теле. Однако полгода назад модель изменила своим идеалам, сделав несколько пластических операций, написал сайт kp.ru.

«Я всегда мечтала о фигуре „песочные часы“. Но после рождения сына у меня висели живот и бока. Решила скорректировать это с помощью пластического хирурга», — призналась модель.

Операция прошла успешно, и модель уже вовсю позирует для фотографий в купальниках. Через полгода после первой операции модель снова обратилась к хирургу — на этот раз она скорректировала форму ног и вставила импланты в грудь.