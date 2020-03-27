    27 марта 2020, 12:41

    Бодибилдер отменил свадьбу с секс-куклой из-за коронавируса

    Дарья Морозова

    Бодибилдер из Казахастана Юрий Толочко решил перенести свадьбу с секс-куклой из-за коронавируса. По его словам «невеста не расстроилась». Об этом сообщил Life.ru.

    На торжестве должны были присутствовать 50-70 человек, но из-за карантинных мер свадьбу было решено отменить.

    «Теперь сыграем уже в апреле, как только закончится карантин. До последнего момента планировал, что всё состоится», — рассказал Толочко.

    Также он уточнил, что «невеста не расстроилась» и «всё поменялось в жизни, но страданий нет».

    Кольца и платье для брачной церемонии «паре» подарили. Бодибилдер рассказал, что свадьба в любом случае состоится, но попозже.

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