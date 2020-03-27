Бодибилдер отменил свадьбу с секс-куклой из-за коронавируса

На торжестве должны были присутствовать 50-70 человек, но из-за карантинных мер свадьбу было решено отменить.

«Теперь сыграем уже в апреле, как только закончится карантин. До последнего момента планировал, что всё состоится», — рассказал Толочко.

Также он уточнил, что «невеста не расстроилась» и «всё поменялось в жизни, но страданий нет».

Кольца и платье для брачной церемонии «паре» подарили. Бодибилдер рассказал, что свадьба в любом случае состоится, но попозже.

Ранее стало известно, что Руки-Базуки, он же Кирилл Терешин, предстал в новом облике перед подписчиками. Он убрал свои ненатуральные бицепсы, а вместо этого начала переделывать лицо. Известный пластический хирург посоветовал ему вместо операций «обратиться к психотерапевту».