Бочкарева уехала на гастроли после скандала с наркотиками

Актриса Наталья Бочкарева отправилась на гастроли на фоне скандала с наркотиками. Почти две недели звезда хранила молчание после того, как попыталась опровергнуть свое задержание.

«Всю неделю ежедневно разные спектакли в разных городах… Переезды, перелеты, выкладываешься на полную на сцене и опять в дорогу», — написала Бочкарева в Instagram. Актриса не уточнила, где именно она путешествует, но в геопозиции у нее указана Москва.

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Полицейские сообщили о задержании женщины 1980 года рождения в состоянии наркотического опьянения и с кокаином возле больницы им. братьев Бахрушиных на Стромынке в конце сентября. Сообщалось, что задержанная вытащила наркотики из трусов. В отношении нее возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде. По данным источников разных изданий в МВД, речь идет о Бочкаревой.

Артистка опровергла информацию о своем задержании и пообещала привлечь к ответственности тех, кто распространяет фейки о ней. По словам Бочкаревой, она занимается социальными проектами.