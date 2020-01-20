Бочкарева приехала в суд с охраной. Видео
На кадрах видно, как охрана отодвигает в сторону журналистов, чтобы актриса могла пройти в зал заседаний. По словам корреспондента, сопровождающая Бочкареву свита ведет себя достаточно агрессивно.
Сегодня суд рассмотрит дело о хранении кокаина. Ранее МВД подало ходатайство о прекращении уголовного преследования актрисы и попросило суд назначить ей штраф.
В сентябре прошлого года в СМИ появилась информация, что актрису Наталью Бочкареву задержали на Стромынке, когда она в состоянии наркотического опьянения управляла автомобилем. После проведенного осмотра в ее нижнем белье нашли кокаин. Сама Бочкарева сначала опровергла эту информацию.
Но после стало известно, что актрису лишили водительских прав на один год и восемь месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. После обнаружения наркотика против нее завели уголовное дело.