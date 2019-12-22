Бочкарева предстанет перед судом за наркотики

Бочкаревой грозит до трех лет лишения свободы. Актрису уже лишили водительских прав на год и восемь месяцев, а также оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ от медосвидетельствования. Это решение Бочкарева обжаловать не стала.

В конце сентября полицейские сообщили о задержании женщины 1980 года рождения в состоянии наркотического опьянения и с кокаином возле больницы им. братьев Бахрушиных на Стромынке. Сообщалось, что задержанная вытащила наркотики из трусов. В отношении нее возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде. По данным источников разных изданий в МВД, речь идет о Бочкаревой.

Артистка опровергла информацию о своем задержании и пообещала привлечь к ответственности тех, кто распространяет фейки о ней. По словам Бочкаревой, она занимается социальными проектами.

Сейчас Бочкарева находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.