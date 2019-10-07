По словам соседей, Бочкарева перестала где-либо появляться и не отвечает на звонки.

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«Дверь не открывает и не водит детей в школу», — добавили соседи Бочкаревой. Они также добавляют, что актриса бросила свой дорогостоящий автомобиль под окнами дома.

Кроме того, недавно актриса вывезла из своей московской школы-студии все вещи. По словам охранника здания, делала она это поздно ночью.

Скандал вокруг Бочкаревой развернулся после публикации в Сети видеозаписи, где похожую на нее женщину остановил в Москве сотрудник ГИДББ. Нарушительница вышла из автомобиля, представилась именем актрисы и достала пакетик с белым порошком. По ее словам, в нем были остатки кокаина.

Сама Бочкарева тогда заявила, что видео фейковое, однако позже появился второй ролик того же задержания, но на кадрах уже было более отчетливо видно лицо известной актрисы.

Спустя некоторое время друг актрисы сообщил, что из-за переживаний у нее парализовало половину лица. Бочкарева, по его словам, не выходит из дома, плохо себя чувствует и находится под присмотром супруга.