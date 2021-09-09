Боб Оденкерк вернулся к съемкам в «Лучше звоните Солу» после сердечного приступа

Актер Боб Оденкерк вернулся к съемкам в сериале «Лучше звоните Солу» после пережитого сердечного приступа. Об этом написал «Ридус».

Около месяца назад у 58-летнего актера случился приступ прямо на съемочной площадке. Однако теперь ему стало лучше и он готов вернуться к работе.

«Снова на съемочной площадке „Лучше звоните Солу“! Я так счастлив находиться здесь и жить этой особенной жизнью в окружении таких хороших людей», — написал актер в Twitter.

«Лучше звоните Солу» — сериал про беспринципного адвоката Сола Гудмана, спин-офф сериала «Во все тяжкие». Сейчас идут съемки шестого, последнего сезона сериала.