    10 апреля 2020, 11:43

    Боб Дилан занял первое место в чарте Billboard

    Анастасия Кременчугская

    Боб Дилан, лауреат Нобелевской премии и всемирно известный музыкант, впервые занял лидирующую позицию в чарте Billboard. В этом ему помогла композиция Murder Most Foul. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.

    В песне Murder Most Foul рассказывается об убийстве американского президента Джона Кеннеди в 1963 году. Композиция длится 17 минут. Послушать ее можно на YouTube.

    Murder Most Foul является первым оригинальным релизом Дилана за последние восемь лет.