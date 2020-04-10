10 апреля 2020, 11:43
Боб Дилан занял первое место в чарте Billboard
Боб Дилан, лауреат Нобелевской премии и всемирно известный музыкант, впервые занял лидирующую позицию в чарте Billboard. В этом ему помогла композиция Murder Most Foul. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.
В песне Murder Most Foul рассказывается об убийстве американского президента Джона Кеннеди в 1963 году. Композиция длится 17 минут. Послушать ее можно на YouTube.
Murder Most Foul является первым оригинальным релизом Дилана за последние восемь лет.