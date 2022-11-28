Знаменитости 28 ноября 2022, 13:48 Боб Дилан извинился перед фанатами за использование машинки для раздачи автографов

Читать 360tv в

Американский музыкант Боб Дилан извинился перед своими поклонниками за мошенничество с раздачей автографов. Об этом написало издание The Guardian.

Выпущенная в ноябре книга исполнителя «Философия современной песни» была подписана с помощью специальной машинки, а не самим автором, написала «Политика сегодня».

Реклама

Боб Дилан обратился к поклонникам, рассказав, что из-за постковидного синдрома страдал головокружением и не мог подписывать книги сам.

Реклама

«Использование машинки было ошибкой, и я хочу немедленно исправить это», — сказал музыкант.