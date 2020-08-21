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    21 августа 2020, 15:07

    Блум раскрыл детали сериала «Властелин колец»

    Алена Макаренко

    Сериал «Властелин колец», над которым работает компания Amazon, не будет ремейком. Данной информацией поделился британский актер Орландо Блум. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на Collider.
    Блум раскрыл детали сериала «Властелин колец»

    По его словам, новый проект не имеет отношения к «Братству кольца».

    Сам Блум на экране не появится. О кинокартине он узнал в личной беседе с одним из продюсеров шоу. Актер признался, что не хотел вникать в детали сюжета «Властелина колец» ради сохранения интриги. Тем не менее он считает, что сериал превзойдет ожидания телезрителей. В этом он не сомневается, потому что глава Amazon Джефф Безос — фанат фэнтези.

    Блум отметил, что на приобретение прав Amazon потратила огромные деньги.

    В ноябре 2017 года компания купила права на экранизацию произведения английского писателя Джона Толкина. По некоторым данным, продюсеры хотят снять пять сезонов сериала.

    К работе приступили в феврале 2020 года, но в марте из-за пандемии коронавируса пришлось приостановить процесс. Вскоре творческий коллектив планирует вернуться на площадку в Новой Зеландии.

    Орландо Блум сыграл в трилогии режиссера Питера Джексона «Властелин колец» и приквеле «Хоббит». Артист исполнил роль лесного эльфа Леголаса.

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