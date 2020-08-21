Блум раскрыл детали сериала «Властелин колец»

По его словам, новый проект не имеет отношения к «Братству кольца».

Сам Блум на экране не появится. О кинокартине он узнал в личной беседе с одним из продюсеров шоу. Актер признался, что не хотел вникать в детали сюжета «Властелина колец» ради сохранения интриги. Тем не менее он считает, что сериал превзойдет ожидания телезрителей. В этом он не сомневается, потому что глава Amazon Джефф Безос — фанат фэнтези.

Блум отметил, что на приобретение прав Amazon потратила огромные деньги.

В ноябре 2017 года компания купила права на экранизацию произведения английского писателя Джона Толкина. По некоторым данным, продюсеры хотят снять пять сезонов сериала.

К работе приступили в феврале 2020 года, но в марте из-за пандемии коронавируса пришлось приостановить процесс. Вскоре творческий коллектив планирует вернуться на площадку в Новой Зеландии.

Орландо Блум сыграл в трилогии режиссера Питера Джексона «Властелин колец» и приквеле «Хоббит». Артист исполнил роль лесного эльфа Леголаса.