Знаменитости 27 декабря 2023, 12:57 Блогеру Лерчек разрешили пользоваться интернетом Адвокат Третьяков: с блогера Лерчек сняли все ограничения РИА «Новости»

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С блогера Лерчек (Валерия Чекалина — настоящее имя) сняли все ограничения. Ей разрешили пользоваться телефоном. Об этом сообщил РИА «Новости» адвокат Чекалиной Константин Третьяков.

«Все ограничения сняты», — подчеркнул правозащитник.

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В среду, 26 декабря, чета блогеров Валерия и Артем Чекалины впервые почти за 10 месяцев появились в Сети. Супруги опубликовали в социальных сетях видео, в котором вместе с детьми выходят из огромной подарочной коробки.

«Мы вернулись, чтобы остаться», — отметил голос за кадром.

Блогеров обвинили в уклонении от уплаты налогов. Имущество семьи Чекалиных арестовали, заморозив при этом все их банковские счета. Из обязали выплатить штраф. Однако они не смогли вовремя погасить его из-за блокировки счетов.

По данным Telegram-канала Mash, недавно Чекалины погасили долги перед налоговой в размере около 500 миллионов рублей. После этого следователи сняли с четы блогеров «судебный бан».

Сначала Лерчек оплатила долг в размере 311 миллионов рублей. Затем погасила еще одну задолженность в 296 миллионов.