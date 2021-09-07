Блогеру Юрию Хованскому продлили арест на месяц

Куйбышевский районный суд продлил блогеру Юрию Хаванскому срок содержания в СИЗО — он останется там до 8 октября. Блогера обвиняют в оправдании терроризма из-за исполнения песни про боевиков, которые устроили теракт во время спектакля «Норд-Ост» в Москве.

Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ („Оправдание терроризма“), сроком по 8 октября», — сказано в сообщении суда.

Юрия Хованского задержали в начале июня. Против него возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Поводом послужила песня, которая оправдывала теракт театральном центре на Дубровке в Москве — блогер исполнил ее и размести в Сети.

Хованский и его адвокаты пытались обжаловать заключение в СИЗО и настаивали на домашнем аресте, однако получили отказ. Кроме того, блогера внесли в список организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.