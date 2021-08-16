Московскую блогершу Елену Сажину задержали на Cadillac Escalade у таможенного логистического центра на севере Москвы. У нее в машине оказались фальшивые деньги и оружие. Об этом сообщил Life.

Все произошло на улице Путейская, около дома № 7. По данным источника издания, Сажина ехала в компании своего парня. Пара заявила, что якобы заблудилась и заехала на территорию таможенного центра. Они говорили, что собираются уехать.

Однако сотрудники охраны осмотрели машину и обнаружили в ней предметы, похожие на оружие и деньги в пачках. Как отметило издание, валюта оказалась бутафорской. Сажину и ее спутника задержали. Для дальнейшего разбирательства их доставили в ОМВД.

По информации источника, блогерша в полиции рассказала, что купила новую машину и вместе с парнем решила поделиться этой новостью с многомиллионной аудиторией.

В итоге Сажина с молодым человеком подобрали локации, в которых будут снимать видео. Одним из таких мест стал таможенный логистический центр на Путейской. Паре понравились разноцветные грузовые контейнеры. Они не знали, что эта территория охраняется, и отправились туда. В итоге по приезде девушка и мужчина вышли из машины, чтобы осмотреть местность, но в этот момент к ним подошли охранники.