Блогерша Лилия Абрамова, известная как Татарка FM, получила сотрясение мозга. Ее госпитализировали в одну из московских клиник.

Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Он отметил, что Абрамова упала на улице и обратилась в скорую. Ее госпитализировали в одну из московских клиник — врачи диагностировали у Татарки сотрясение головного мозга. При этом источник подтвердил, что у блогерши нет открытой внутричерепной раны.

Лилия Абрамова — популярная Instagram-блогерша и начинающая актриса. Она получила популярность подписчиков благодаря вайнам, в которых воплощается в разных персонажей: от гламурной Анжелы, которая позиционирует себя экспертом в отношениях, до простой уборщицы Гули, которая любит давать всем советы. Кроме того, Абрамова работала в паре с блогером Андреем Борисовым.