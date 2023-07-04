Знаменитости 04 июля 2023, 14:10 Блогершу Лерчек оставили без Rolls-Royce Mash: Савеловский суд Москвы отказался возвращать блогеру Лерчек Rolls-Royce за 62 млн РИА «Новости»

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Блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, отказались возвращать ключи от Rolls-Royce Cullinan Black Badge. Машину стоимостью 62 миллиона рублей забрали после обысков в ее доме, напомнил Telegram-канал Mash.

Судьбу дорогостоящего авто решил Савеловский суд Москвы, уточнили в публикации. Судьи посчитали, что Чекалина сможет продать машину и скрыть полученный доход.

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Адвокат Лерчек настаивал на обратном и уверял, что ключи от Rolls-Royce нужно вернуть. Он отметил, что все 311 миллионов налоговых долгов блогер уже вернула.

По данным Mash, сторона защиты также попросила разблокировать арестованные счета и недвижимость Чекалиной, но успеха так и не добилась.

Банковские счета супругов Чекалиных, на которых более 311 миллионов рублей, арестовали. Самой Лерчек и ее мужу Артему запретили пользоваться интернетом, телефоном и другими средствами связи, сделав исключение только в случае необходимости обратиться в экстренные службы.

Чекалиных заподозрили в отмывании денег и неуплате налогов. СК возбудил против них два уголовных дела.