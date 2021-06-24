Блогерша Мася Шпак назвала причины развода с Александром Шпаком

Блогерша, известная как Мася Шпак, рассказала, почему развелась с блогером Александром Шпаком. Пара была вместе семь лет. Об этом сообщило РИА ФАН.

Блогер уточнила, что у ее бывшего супруга тяжелый характер и все годы он очень сильно подавлял ее. В какой-то момент ей надоело с этим мириться.

«Его в последнее время несло вообще со страшной силой. Наверное, никогда не признает, но он словил звездность. У Сашки в какой-то момент начала расти корона относительно меня и людей», — поделилась Шпак.

Она отметила, что ее бывший муж стал вести себя высокомерно по отношению и к ней, и к окружающим. Это проявлялось даже в мелочах. Блогер добавила, что супруг никогда ее не принимал.

Эпатажные блогеры Александр и Мася Шпак сообщили поклонникам, что разводятся, 4 июня. Первым сообщил о разрыве Александр Шпак. Он записал несколько видео на тему расставания с супругой у себя в Instagram, по которым заметно, что блогер тяжело переживает это решение.

«Для меня это тоже стало шоком», — сказал Шпак.

Блогер также рассказал, что на фоне стресса у него начались проблемы с сердцем, а отвлечься помогают только походы в спортзал. Мася (Ирина) Шпак также подтвердила новость.