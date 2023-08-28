Знаменитости 28 августа 2023, 17:18 Блогеров Наки и Карпука попросили отправить на 13 лет в тюрьму за фейки о российской армии Прокурор запросил по 13 лет тюрьмы блогерам Наки и Карпуку за фейки о ВС России Скриншот видео Youtube

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Прокурор призвал заочно присудить блогеру Майклу Наки* и создателю Telegram-канала «Сканер» Руслану Карпуку* по 13 лет лишения свободы по делу о дискредитации российской армии. Об этом ТАСС рассказал адвокат Владимир Воронин.

«Прокурор во время прений сторон потребовал назначить Наки* и Карпуку* наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет», — подчеркнул правозащитник.

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Адвокат представляет интересы одного из блогеров — Наки*.

Как утверждает сторона обвинения, Наки* и Карпук* распространяли фейки о Вооруженных силах России «по мотивам политической ненависти». Вину они не признают. Наки* и Карпука* объявили в международный розыск.

РИА «Новости» уточнило, что дополнительно гособвинитель попросил суд запретить им на пять лет заниматься администрированием сайтов.

Как сообщили «Известия», в мае прошлого года Басманный суд Москвы заочно арестовал Наки* за распространении фейков о деятельности российской армии.

*Майкл Наки и Руслан Карпук признаны иностранными агентами на территории России.