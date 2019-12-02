Блогера PewDiePie обокрали

Дом одного из самых популярных блогеров на YouTube — PewDiePie (Феликса Чельберга) — ограбили. Об этом сообщила его жена Марция Чельберг Бизоньин.

В Stories в Instagram она рассказала, что воры влезли в особняк, пока их не было дома. Как написала «Газета.ru», преступники вынесли почти 90% дорогих вещей. В частности, чета Чельберг лишилась драгоценностей и коллекционных предметов. Их Марция собирала несколько лет.

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Девушка отметила, что сейчас находится в шоке и не верит в реальность происходящего. Семья уже заявила, что не знает, кто их мог ограбить. Также пока не ясно, знали ли воры, что они залезли в дом знаменитого YouTube-блогера.

PewDiePie — шведский блогер. Он приобрел известность, делая обзоры компьютерных игр. Позже молодой человек начал записывать и трэвел-блоги. Сейчас количество его подписчиков в YouTube превысило 102 миллиона.

Жена Чельберга — тоже блогер. Она рассказывает о моде, красоте, покупках. Пара начала встречаться еще в 2011 году, а в августе 2019 поженилась. Как написало РИА «Новости», торжественная церемония состоялась в Королевских ботанических садах Кью в Лондоне. Феликс и Марция живут в Брайтоне (Великобритания).