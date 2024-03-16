Знаменитости 16 марта 2024, 00:27 Блогера Николая Соболева исключили из списка иноагентов Блогер Соболев обрадовался новости о снятии с него статуса иноагента РИА «Новости»

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Видеоблогера Николая Соболева исключили из реестра иностранных агентов. Об этом сообщили на сайте Минюста России.

«В связи с утратой признаком иностранного агента», — уточнило ведомство.

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Помимо Соболева из реестра исключили бывшего главного редактора «Орловских новостей» Дениса Константинова.

Соболев уже отреагировал, опубликовав видео, в котором заявил, что это «невероятная новость» для него. Также он сообщил о возобновлении работы своего канала и поблагодарил за поздравления, признавшись, что он счастлив.

Соболева внесли в перечень иноагентов в феврале 2023 года. Ведомство объяснило свое решение тем, что блогер высказывался против граждан России и специальной военной операции, а также «выступал в поддержку недружественной страны».

Ранее реестр иноагентов пополнился новыми именами, в числе которых оказался российский актер Семен Трескунов* и режиссер Роман Либеров*. Оба проживают за пределами России и выступают против спецоперации.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.