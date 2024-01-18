Знаменитости 18 января 2024, 13:25 Блогера Косенко начали разыскивать судебные приставы Mash: судебные приставы начали розыск блогера Сергея Косенко Соцсети Сергея Косенко

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Судебные приставы начали разыскивать блогера Сергея Косенко, сообщил Mash. По информации Telegram-канала, с него хотят взыскать долг за земельный участок под БЦ в центре столицы, который он арендовал у департамента городского имущества.

Источник Mash уточнил, что московские власти сдали блогеру на временное пользование участок площадью 7220 «квадратов» на Ленинградском проспекте.

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Однако, по данным собеседника канала, с 27 апреля по 9 августа 2021 года Косенко не заплатил 28 682 рубля. Тогда ДГИ обратился в суд, который поставил, что он обязан выплатить эту сумму.

Постановление Косенко проигнорировал. Из-за чего приставам передали исполнительный лист в отношении блогера. Теперь они ищут имущество и банковские счета Косенко, чтобы вернуть то, что он должен по закону, заключил источник.

«360» обратился за комментарием к адвокату блогера Сергею Жорину. Но юрист заявил, что не знает ничего по поводу опубликованной Mash информации.