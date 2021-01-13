Блогера Илью Варламова задержали в Южном Судане из-за дрона

В Южном Судане военные задержали блогера Илью Варламова, его жену и еще нескольких россиян. По предварительным данным, их заподозрили в съемке военных объектов на территории страны.

«Мы приехали в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в Джубу, <…> Потом приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту Энтеббе в Уганде», — написал Варламов в «Живом журнале».

Варламов отметил, что военные решили, что они запускали дрон, но этого, с его слова, не было. В итоге их сняли с самолета и задержали, а позже сообщили, что они арестованы. Также у них пытаются забрать телефоны, но россияне пока не сдаются. Вместе с блогером также задержана его жена и еще несколько россиян.

В своем Telegram-канале Варламов продолжает держать читателей в курсе событий. Он заснял камеру, в которую их перевели. Там грязные стены, ржавая кровать и небольшой телевизор. Также блогер отметил, что уже отослал обращение в российское посольство.

В конце сентября блогер оказался в центре скандала. Варламов ошибочно использовал фото рэпера Левана Горозии (L’One) в новости про рэпера Эллея, сбившего троих человек в центре столице. И после за это публично перед музыкантом не извинился.