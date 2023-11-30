Знаменитости 30 ноября 2023, 10:11 Блогера Хилми Форкса задержали за распространение порнографии — СМИ RT: треш-блогера Хилми Форкса задержали в Подольске за порнографию

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В Подольске полиция задержала треш-блогера Хилми Форкса (настоящая фамилия Олейник) за распространение порнографии. Он публиковал ролики со своим участием в интернете, сообщил источник RT.

«Треш-блогера Хилми Форкса задержали в Подольске за распространение порно», — сообщило издание.

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Его адвокат Константин Ерохин опроверг «360» эту информацию. По его словам, расследование по порнографии уже завершили и скоро передадут материалы в суд. Он сказал, что блогер находится дома.

Скандальный блогер родом из Краснодара стал известным после провокационных видео в соцсетях, а затем — драки в ресторане быстрого питания. В июле 2023 года его арестовали на 12 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали. Лига безопасного интернета и депутаты Госдумы требовали возбудить уголовное дело об ЛГБТ-пропаганде и заблокировать блог Хилми Форкса.