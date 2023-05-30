30 мая 2023, 19:44
Блогера Эдварда Била обвинили в планах взорвать военкомат — СМИ
Mash: неизвестные обвинили блогера Эдварда Била в изготовлении взрывного устройства
Блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль) обвинили в изготовлении самодельного взрывного устройства и намерении взорвать военкомат, сообщил Telegram-канал Mash. По данным издания, в полицию обратились неизвестные, представившиеся соседями молодого человек. Правоохранители уже начали проверку.
Авторы публикации отметили, что силовики начали опрашивать соседей Била. Правоохранители выясняют, действительно ли блогер мог собирать СВУ в своей квартире на Донецкой улице, либо же он подвергся телефонных мошенников, которые могли подставить знаменитость.
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Ранее Люблинский районный суд Москвы постановил взыскать с Эдварда Била более 300 тысяч рублей, сообщили «Известия». Деньги направят в Московский городской фонд обязательного медицинского страхования.
Блогер стал участником массового ДТП 1 апреля 2021 года. Управляя Audi, он превысил скорость и выехал на полосу встречного движения на Новинском бульваре. В результате аварии серьезно пострадала женщина из Volkswagen. Эдвард Бил признал вину и понес расходы на лечение. Больше года он провел в исправительной колонии.
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