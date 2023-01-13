Знаменитости 13 января 2023, 14:37 Блогера Диму Масленникова экстренно госпитализировали в Москве — Mash Mash сообщил об экстренной госпитализации блокера Димы Масленникова в Москве

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Видеоблогер, телеведущий Дима Масленников попал в больницу. По данным Telegram-канала Mash, он почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь в Москве.

Приехавшие на вызов врачи зафиксировали у него нарушение ритма сердца, предварительный диагноз — «наджелудочковая тахикардия». Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Сейчас Масленников остается в одной из больниц Москвы, в отделении кардиологии. Медики следят за его самочувствием.

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Диме Масленникову 29 лет, он известен своими видео про заброшенные здания, расследованием гибели группы Дятлова, а также роликами с лайфхаками. По версии журнала Forbes, он стал одним из самых высокооплачиваемых российских блогеров в 2020 году.

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Тем временем общественность продолжает следить за состоянием олимпийского чемпиона Романа Костомарова. По последним данным, он остается в тяжелом состоянии, никаких изменений нет. Фигурист попал в больницу 10 января.