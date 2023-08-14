Знаменитости 14 августа 2023, 17:20 Блогера Андрея Петрова оштрафовали за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию российской армии Тверской суд оштрафовал блогера Петрова за пропаганду ЛГБТ на 200 тысяч рублей Соцсети

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Видеоблогера Андрея Петрова признали виновным в пропаганде ЛГБТ и дискредитации российской армии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

«Постановлениями Тверского районного суда Петров признан виновным в совершении административных правонарушений», — уточнил представитель суда.

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За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений блогеру назначили штраф в 200 тысяч рублей. За дискредитацию Вооруженных сил России — 50 тысяч рублей. Решения суда о штрафах пока не вступили в силу. Блогер может обжаловать их в апелляционном порядке.

Андрей Петров известен своими эпатажными образами. В июле прошлого года бьюти-блогер пожаловался на безденежье и на очень искаженном украинском языке в социальных сетях призвал не злорадствовать из-за того, что инфлюенсеры лишились рекламных контрактов.

Руководитель общественной организации «Армия защитников Отечества» Иван Отраковский еще в декабре 2022 года призыва проверить Петрова на пропаганду ЛГБТ.