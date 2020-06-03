Блогер устроила вечеринку с русскими звездами в разгар эпидемии коронавируса. Видео

Самый популярный русскоязычный блогер TikTok Дина Саева по случаю своего успеха решила нарушить изоляцию и закатить вечеринку. Десятки людей, в том числе и звезды, танцевали, выпивали и обнимались без масок.

Дина Саева решила закатить вечеринку в честь важного события: число подписчиков у нее перевалило за 10 миллионов человек. Задумке не помешал ни коронавирус, ни изоляция.

Судя по фото и видео в соцсетях, поздравить Дину Саеву пришли Дима Билан и Клава Кока. По самым скромным и примерным оценкам, на празднике присутствовали никак не меньше 20 человек. Все они обнимались, поздравляя блогера с таким важным событием.

Сама Дина Саева вела онлайн-трансляцию вечеринки, но сейчас ее аккаунт закрыт.

Настоящее имя Дины Саевой Мадина Басаева. Ей 20 лет. Она родилась в столице Таджикистана Душанбе в канун 2000 года. Сейчас девушку называют королевой TikTok в России. У нее рекламные контракты с Егором Кридом, Coca-Cola и Dolce & Gabbana.