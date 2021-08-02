Блогер умер во время съемок клипа в горах

Блогер из Дании 22-летний Альберт Дирлунд умер, сорвавшись с 200-метровой скалы в Альпах в Италии. Он снимал видеоролик.

Блогер снимал клип для своего YouTube-канала, на который подписаны около 169 тысяч человек. Об этом сообщило датское издание Politiken. Информацию о гибели подтвердила его мама Вайб Йенсен.

Он сорвался с горы Сечеда в Валь-Гардене. К нему на помощь вылетели спасатели на вертолете, но не успели добраться, он умер.

Альберт Дирланд также вел Instagram, где за его жизнью следили более 226 тысяч пользователей. Многие Альберта Дирлунда называли одним из самых влиятельных блогеров YouTube в Дании.

«Он не был типичным, влогером, который брал камеру перед своим лицом и снимал себя в супермаркете или в комнате для подростков. Он был свежим и вдохновляющим голосом в стране YouTube», — сказал изданию Berlingske директор агентства Gonzo Agency Мартин Вийнхольт, который был знаком с блогером.

Он был особенно известен своими видео и песнями, специально предназначенными для детей и молодежи. Он также снялся в фильме «Команда Альберта» 2018 года, где сыграл старшеклассника, мечтающего иметь успешный канал на YouTube.