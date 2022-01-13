Блогер Спириденков назвал уровень доходов топовых тиктокеров

Блогер Вадим Спириденков, известный под псевдонимом Veydi_rush рассказал, сколько зарабатывают лучшие тиктокеры. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

«Топовые тиктокеры могут зарабатывать около трех миллионов рублей в месяц, не топовые 200-500 тысяч», — рассказал он.

Также блогер добавил, что заработок в Instagram очень разнится. Он может быть и 500 тысяч, и шесть миллионов рублей. Все зависит от сезона и наличия постоянных рекламодателей.