Блогер Шпак рассказал о новых отношениях

Блогер Саша Шпак рассказал о новых отношениях, которые завязались у него после развода. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на его Instagram-аккаунт.

Роман завязался у Шпака спустя несколько дней после развода с его последней, шестой супругой Масей (Ириной Мещанской). «Просто счастье», — подписал Шпак совместную фотографию с новой девушкой.

Как рассказали подписчики, имя новой избранницы блогера -- Диана.

Прошлый брак Шпака длился около шести лет. Блогер афишировал свои отношения в социальных сетях, снимая совместные ролики с супругой.