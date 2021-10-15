Блогер Саша Спилберг перестала выходить на связь

Известный видеоблогер-миллионник Саша Спилберг перестала выходить на связь. О том, что девушка не отвечает в мессенджерах, рассказала подписчикам в Instagram ее менеджер.

Долгая тишина в аккаунте напугала и поклонников звезды YouTube. Раньше Спилберг регулярно выкладывала контент, но уже три дня обновлений не было.

«Это менеджер Саши. Саша не выходит на связь уже третий день. Всем, у кого есть какая-либо информация, напишите, пожалуйста, в директ», — такой текст помощница модели выложила в Stories с ее страницы.

Следующим слайдом менеджер приложила скриншот переписки со Спилберг, на котором видно, что девушка еще не прочитала множество сообщений с просьбами ответить и последний раз была в сети 11 октября.

В комментариях под последним постом пользователи выразили свое волнение, многих потревожило внезапное исчезновение.

«Саш, не пугай. Пусть только все будет хорошо», — такой комментарий набрал больше всего лайков и поднялся в топ.

Саше Спилберг 23 года, она снимает видео для своего блога на YouTube, которые насчитывает больше 6,5 миллиона подписчиков, поет и рекламирует одежду известных брендов.