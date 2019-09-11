Блогер PewDiePie сделал пожертвование в фонд борьбы с антисемитизмом

Известный видеоблогер PewDiePie (Феликс Чельберг) сделал пожертвование Антидиффармационной лиге (ADL). Эта американская некоммерческая организация борется с антисемитизмом.

PewDiePie пожертвовал 50 тысяч долларов.

«Пожертвование ADL не изменит всеобщее отношение, особенно среди тех, кто открыто выступал против меня. Я хотел публично показать, что могу пройти через это и двигаться дальше. Я думаю, это важно. Это больше не моя борьба», — написал блогер на своей странице в Twitter.

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Главная цель Чельберга — избавление от всего, что связывает с массовой стрельбой в Новой Зеландии. Тогда расстрелявший людей в мечети воспользовался хэштегом «Подпишись на PewDiePie».

Блогер объяснил подписчикаом, что уже несколько лет журналисты не доставали его, обвиняя в расистских взглядах. Однако после инцидента в Новой Зеландии все изменилось. СМИ исказили ситуацию и «использовали ее в качестве инструмента для уничтожения».

Феликс Чельберг неоднократно обвинялся в демонстрации антисемитской и расистской символики. Известен факт, что в 2017 году он разместил ролик, где в сервисе Fiverr он оплатил съемки ролика, в котором был бы продемонстрирован плакат «Смерть всем евреям». После этого компания Disney расторгла с ним контракт. Антидиффармационная лига сделала публичное заявление, поддержав Disney.

После инцидента в Новой Зеландии Чельберг обратился к фанатам с просьбой остановить флешмоб «Подпишись на PewDiePie».