    17 апреля 2020, 19:40

    Блогер перепел Uno голосами Агутина, Лещенко и Элвиса Пресли

    Александра Каширина

    Российский исполнитель Кирилл Нечаев записал видео, на котором не просто исполняет хит Uno, но еще и делает это голосами отечественных и зарубежных звезд.

    «Представьте, что было бы, если бы песню Little Big Uno пели звезды зарубежной и российской эстрады», — начал Нечаев.

    Он спародировал голоса певицы Шакиры, «короля рэпа» Эминема, Элвиса Пресли, немецкую группу Scooter, ямайского музыканта Боба Марли. Из российских звезд Нечаев не обошел вниманием Льва Лещенко и Леонида Агутина.

    Ранее Little Big представили карантинную версию своей песни I’m Ok. Видео с новой интерпретацией трека опубликовал фронтмен коллектива Илья Прусикин в своем Instaram-аккаунте.