Блогер перепел Uno голосами Агутина, Лещенко и Элвиса Пресли

Российский исполнитель Кирилл Нечаев записал видео, на котором не просто исполняет хит Uno, но еще и делает это голосами отечественных и зарубежных звезд.

«Представьте, что было бы, если бы песню Little Big Uno пели звезды зарубежной и российской эстрады», — начал Нечаев.

Он спародировал голоса певицы Шакиры, «короля рэпа» Эминема, Элвиса Пресли, немецкую группу Scooter, ямайского музыканта Боба Марли. Из российских звезд Нечаев не обошел вниманием Льва Лещенко и Леонида Агутина.

Ранее Little Big представили карантинную версию своей песни I’m Ok. Видео с новой интерпретацией трека опубликовал фронтмен коллектива Илья Прусикин в своем Instaram-аккаунте.