Блогер объяснил, зачем бросил бутылку в Макгрегора

YоuTubе-блогер Нариман объяснил в своем Instagram, зачем бросил бутылку в ирландского бойцы Конора Макгрегора. Ожидаемо, во всем виноваты слова про Дагестан.

Накануне журналисты и обиженные дагестанцы пришли в отель «Ритц Карлтон» в Москве, чтобы потребовать от Конора объяснений. На пресс-конференции тот заявил, что жители Дагестана — трусливые люди, и позволил себе несколько неприятных фраз в их адрес.

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Дагестанцы на следующий же день окружили отель. Макгрегор вышел к ним. Блогер Нариман был одним из тех, кто решил завести с бойцом диалог на повышенных тонах. Он и стал причиной того, почему парень бросил бутылку с желтой жидкостью в ирландца.

Нариман спросил у спортсмена, зачем он говорит неприятные вещи обо всех дагестанцах, если ненавидит только Хабиба Нурмагомедова и его команду.

«Я скажу тебе почему. Они продавали в магазинах курицу с изображением моего лица. Они выразили мне неуважение», — заявил Конор. В ответ блогер уточнил, считает ли он его отца или брата трусами, на что Макгрегор ответил утвердительно. В этот момент в него полетела бутылка.

«Заткнись, придурок», — увернувшись, крикнул боец.