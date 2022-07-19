Блогер Никита Серов рассказал, сколько зарабатывает на своем бренде спортивной одежды

Спортсмен, блогер (более 3,4 миллиона подписчиков в соцсетях) Никита Серов дал интервью «ФедералПресс». Он рассказал, как развивает своей бренд спортивной одежды Serovski Brand и сколько зарабатывает на нем.

Два года назад у бренда был только один небольшой шоурум, в котором работали два продавца. Однако он быстро развился — сейчас его годовой оборот составляет порядка 60 миллионов рублей в месяц, а в штате трудятся 60 человек. По словам блогера, развивать бренд ему помогают и личные достижения. Например, недавно спортсмен совершил восхождение на Эльбрус.

«Для меня подъем на Эльбрус был сравним с непростым путем развития нашего бренда. Первое, что я сделал, когда достиг вершины, я достал флаг своей компании и показал, что мы тот бренд, который покоряет вершины. Ведь мы за год выросли на 618%. Это только начало нашего пути. Я уверен, что наш бренд будут знать все, и мы будем входить не в топ-30 известных брендов страны, а в топ-1. Я верю в успех. И знаю, что какой лидер — такая и компания. Я люблю покорять вершины, и знаю, что Serovski Brand будет делать то же самое», — сказал Серов.