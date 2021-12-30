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    30 декабря 2021, 14:20

    Блогер Нечаев предложил Шварценеггеру после развода присмотреться к Самбурской или к Гагариной

    Оксана Лавнюженко

    Блогер и певец Максим Нечаев заявил, что актеру Арнольду Шварценеггеру после развода с Марией Шрайвер стоит обратить свое внимание на российских девушек. В качестве альтернативы он предложил кандидатуру Настасьи Самбурской или Полины Гагариной, написал NEWS.ru.

    Блогер Нечаев предложил Шварценеггеру после развода присмотреться к Самбурской или к Гагариной

    По словам блогера, трудно выбирать жену среди русских девушек, поскольку все они прекрасны.

    «Актриса Самбурская суженого пока не встретила. Высокая, стройная, обворожительная, она серьезно относится к отношениям и избирательно к мужчинам. Арнольд смог бы стать для нее отличной парой, за ним она была бы как за каменной стеной. Forbes считает Полину [Гагарину] самой завидной невестой российского шоу-бизнеса. Русская красавица пока не носит кольца на безымянном пальце, что говорит только об одном — достойный принц, найдись», — уточнил Нечаев.

    Голливудскому актеру Арнольду Шварценеггеру удалось добиться официального развода с женой после 10 лет судебных разбирательств. Суд счет поделить имущество стоимостью примерно 400 миллионов долларов между бывшими супругами пополам. Пара сообщила о расставании в 2011 году, когда появились слухи о внебрачном сыне Шварценеггера.