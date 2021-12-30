Блогер Нечаев предложил Шварценеггеру после развода присмотреться к Самбурской или к Гагариной

Блогер и певец Максим Нечаев заявил, что актеру Арнольду Шварценеггеру после развода с Марией Шрайвер стоит обратить свое внимание на российских девушек. В качестве альтернативы он предложил кандидатуру Настасьи Самбурской или Полины Гагариной, написал NEWS.ru.

По словам блогера, трудно выбирать жену среди русских девушек, поскольку все они прекрасны.

«Актриса Самбурская суженого пока не встретила. Высокая, стройная, обворожительная, она серьезно относится к отношениям и избирательно к мужчинам. Арнольд смог бы стать для нее отличной парой, за ним она была бы как за каменной стеной. Forbes считает Полину [Гагарину] самой завидной невестой российского шоу-бизнеса. Русская красавица пока не носит кольца на безымянном пальце, что говорит только об одном — достойный принц, найдись», — уточнил Нечаев.

Голливудскому актеру Арнольду Шварценеггеру удалось добиться официального развода с женой после 10 лет судебных разбирательств. Суд счет поделить имущество стоимостью примерно 400 миллионов долларов между бывшими супругами пополам. Пара сообщила о расставании в 2011 году, когда появились слухи о внебрачном сыне Шварценеггера.