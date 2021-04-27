Блогер, назвавший Агутина масоном, отказался извиняться

Певец Леонид Агутин подал в суд на блогера Илью Мамаева, который, разбирая клип артиста на песню «Включите певца», заподозрил Агутина в якобы связи с масонами. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Блогер пришел к выводу, что масоны пытаются с помощью техники психопрограммирования захватить человеческий разум, а Агутин помогает им в этом. Певец потребовал от Мамаева публичных извинений, но блогер отказался делать это.

«Я бы рад подискутировать с ним на любой площадке, в том числе, судебной. К счастью или к сожалению, но суд общей юрисдикции его „направил“ и я думаю туда же его „направит“ арбитражный суд», — предположил блогер.